Risparmio e investimento in un'unica app: ora c'è Gimme5

Risparmiare grazie a un salvadanaio digitale e accedere a soluzioni di investimento, anche con piccole somme, per incrementare il valore del proprio patrimonio è ora più semplice e, senza dubbio, più “smart”. Grazie a Gimme5, infatti, è possibile utilizzare un servizio di risparmio e investimento completo, facile da usare e accessibile a tutti, direttamente dallo smartphone.

Sfruttando Gimme5 è possibile accedere a tante soluzioni di investimento, sfruttando al massimo i propri risparmi. Il servizio è disponibile gratuitamente: basta accedere al sito ufficiale e registrarsi, successivamente, si potrà scaricare l’app sul proprio smartphone per impostare target di risparmio e investimento.

Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è anche un welcome bonus di 5 euro, ottenibile semplicemente inserendo il codice sconto PUNTOINFORMATICO5. Registrarsi e iniziare a usare Gimme5 è, quindi, semplicissimo e può rappresentare l’occasione giusta per accedere a nuove opportunità di guadagno.

Gimme5 è la scelta giusta per risparmiare e investire

Con Gimme5 è possibile accedere a un servizio unico nel suo genere: l’applicazione consente di fissare fino a 5 obiettivi di risparmio, mettendo da parte piccole somme grazie anche a una serie di regole definite dallo stesso utente (ogni volta che la squadra del cuore vince, ogni volta che si raggiunge un target di passi giornalieri, ogni settimana etc.).

In questo modo, Gimme5 diventa un vero e proprio salvadanaio digitale. Il servizio, però, non si limita a questo. Le somme accumulate vengono poi investite in fondi comuni, accessibili direttamente via app. Ogni soluzione di investimento viene descritta nei minimi dettagli, con informazioni precise sullo storico e, soprattutto, sul grado di rischio.

In questo modo, l’utente può scegliere, in modo consapevole, l’opzione più vantaggiosa. Gimme5, inoltre, rispetta le normative Consob e Banca d’Italia in termini di investimento e di gestione del denaro e il suo servizio ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, come il Premio Alto Rendimento del Gruppo 24 Ore.

Scegliere Gimme5, quindi, diventa la soluzione giusta per risparmiare e, sia nel breve che nel lungo periodo, incrementare il valore del proprio denaro, in modo giusto e consapevole, con informazioni dettagliate sul rischio e sulle potenzialità di guadagno.

Per iniziare a usare Gimme5 è sufficiente registrarsi tramite il link qui di sotto. Utilizzando il codice sconto PUNTOINFORMATICO5 sarà possibile ricevere 5 euro di bonus di benvenuto.

