Rivoluziona la cucina con la Friggitrice ad Aria Hisense a meno di 50€ (-58%)

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina e cominciare a mangiare in modo più sano con la Friggitrice ad Aria Hisense! Oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Friggitrice ad Aria Hisense: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Hisense utilizza l’aria calda per cuocere con pochissimo o addirittura senza olio aggiunto: in questo modo puoi friggere usando fino al 90% di grasso in meno ottenendo delle pietanze sempre morbide all’interno e croccanti all’esterno.

Per quanto riguarda questo modello, il cestello rivestito in materiale antiaderente da 5 litri più il contenitore esterno da 6,3 litri offrono sufficiente spazio di cottura per tutta la famiglia o per organizzare una cena con amici. Questo vuol dire che è possibile preparare tantissimi piatti contemporaneamente risparmiando tempo ed evitando consumi energetici inutili.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto è possibile scegliere tra 8 programmi preimpostati che ti aiuteranno a realizzare ricette perfette in qualsiasi occasione. Inoltre hai la possibilità di scegliere tra diverse opzioni manuali di temperatura (da 80 a 200 gradi) e tempo per creare i piatti che vuoi.

Tra l’altro, anche i principianti in cucina potranno sfruttare il dispositivo in modo semplicissima utilizzando il display Led e i comandi con impostazione touch super intuitivi.

