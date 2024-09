Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame a 300€ in meno: solo su Amazon

Rendi casa più splendente che mai, ma senza il minimo sforzo, con il Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro grazie ad un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Tutte le funzionalitàè del Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra

Il Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti supporterà al massimo nelle pulizie domestiche.

Sfuttando l’innovativa Tecnologia MopExtend RoboSwing è in grado di pulire dappertutto, che sia lungo i bordi delle pareti o negli angoli, raggiungendo fino a 4 cm sotto a qualsiasi mobile o divano. Inoltre è dotato di una potenza di aspirazione da 8.300 Pa per eliminre anche lo sporco più ostinato da tappeti, moquette o pavimenti di ogni tipologia.

Oltre alla funzione di aspirapolvere, questo dispositivo è anche lavapavimenti e sfrutta una manutenzione automatica che ne renderà l’utilizzo più semplice che mai. Nello specifico il robot è in grado di svuotare il contenitore della polvere, riempire il serbatoio dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti e lavare moci con acqua calda a 60 °C. In questo modo la pulizia sarà sempre efficace ed impeccabile, con uno sforzo pari a zero.

Per finire, potrai anche personalizzare la routine di pulizia grazie ai moci rimovibili e sollevabili in caso di tappeti e moquette a pelo corto particolarmente impegnativi.

Oggi il Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro grazie ad un mega sconto del 21%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.