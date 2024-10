Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS a 100€ in meno con il mega coupon

Ti presentiamo il miglior alleato per le tue pulizie domestiche, oggi disponibile con uno sconto incredibile! Parliamo del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS N20 PRO Plus, al momento acquistabile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS N20 PRO Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS N20 PRO Plus è un piccolo concentrato di potenza che permette di rendere splendente ogni angolo di casa.

Si caratterizza per una fortissima aspirazione di 8000 Pa che, unita ad un contenitore per la polvere da 400 ml, garantisce una pulizia a fondo di pavimenti, tappeti e grandi superfici riducendo al minimo la frequenza di svuotamento.

Inoltre il dipositivo è dotato della tecnologia avanzata di pulizia ZeroTangle Anti-Tangle che permette di rimuovere facilmente grovigli di capelli per avere risultati sempre impeccabili. Tra l’altro, grazi al sistema di pulizia OZMO Pro 2.0 Vibrating Mopping, il DEEBOT N20 rimuove anche le macchie ostinate da qualsiasi tipologia di superficie.

Non è da meno la sua batteria super potente da 5200mAh che garantisce fino a 300 minuti di autonomia: questo vuol dire che potrai pulire una superficie massima di 550m² con una sola carica, risparmiando tempo ed energia elettrica.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS N20 PRO Plus è acquistabile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.