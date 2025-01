Robot Aspirapolvere Roborock a 300€ in meno: sconto bomba solo su Amazon

Per avere casa impeccabile senza il minimo sforzo, prova il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master Set! Oggi è disponibile su Amazon a soli 999 euro con un super sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master Set: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master Set è un alleato perfetto per avere casa splendente senza il minimo sforzo.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente la spazzola laterale FlexiArm Design che è in grado di coprire al 100% angoli e spigoli interni fino a 0 mm assicurando una pulizia perfetta su qualsiasi tipologia di superficie. Inoltre il risciacquo con acqua calda e il rilevamento intelligente dello sporco garantiscono pavimenti senza macchie, mentre l’asciugatura ad aria calda a 45℃ mantiene il mop fresco.

Un’altra specifica importante del robot è la sua aspirazione da 10.000 Pa che permette di catturare capelli, polvere e detriti senza sforzo su qualsiasi superficie. In più le doppie spazzole in gomma con raschietti prevengono i grovigli, assicurando una pulizia silenziosa ed efficiente.

Allo stesso tempo, questo dispositivo sfrutta la navigazione PreciSense LiDAR per creare mappe precise in tempo reale ed avere percorsi di pulizia ottimali. Per di più la luce strutturata avanzata, la telecamera RGB e la tecnologia LED consentono al robot aspirapolvere di riconoscere ed evitare 62 tipi di oggetti, garantendo un’esperienza di pulizia fluida e senza collisioni.

Oggi il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master Set è disponibile su Amazon a soli 999 euro con un super sconto del 23%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.