Router per VPN in sconto: navigazione sicura da qualsiasi device!

Chi tiene particolarmente alla propria sicurezza in rete, probabilmente utilizza una VPN. Se al posto di installare l’applicazione del proprio servizio a pagamento si usasse un dispositivo che, a monte, si connette al proprio provider VPN? Ecco il router per VPN GL.iNet GL-A1300 in super sconto Amazon: oggi costa davvero pochissimo! Grazie al ribasso del 10%, unito al coupon di 20€ disponibile su Amazon, questo prodotto costa solo 69€! Approfitta subito della promo: durerà pochissimo!

Ti serve davvero un router per VPN? Se la utilizzi, SI!

Navigare sicuri, nella maggior parte dei casi, è una necessità. In altri casi, può essere utile a ricreare l’ambiente lavorativo a casa o in movimento, senza dover ogni volta avviare programmi VPN specifici sul computer.

Ecco quindi che nasce l’esigenza di poter accedere a monte ad una connessione VPN in pochissimi secondi. Per farlo, il metodo più comodo, è quello di affidarsi ad un router aggiuntivo in grado di connettersi al proprio servizio VPN e, tramite Wi-Fi o LAN, di dare ad altri device la connettività protetta.

Il prodotto in promo quest’oggi è molto piccolo, pieno di altre funzionalità e, soprattutto, molto affidabile. Si tratta del router per VPN GL.iNet GL-A1300: un prodotto con tecnologia Wi-Fi 5, porta USB per la condivisione di dati o per la connessione in tethering direttamente via smartphone. Ha ben 3 porte Ethernet Gigabit: due per connettere altri device e una utilizzabile come WAN.

Questo dispositivo, dalla sua, ha una bella particolarità: il fatto di essere molto compatto e perfetto per essere trasportato anche in viaggio. Se siete business man e spessissimo lavorate con connessioni cablate degli hotel, con questo piccolo device potrete connettere tramite Wi-Fi tutti i vostri dispositivi e navigare protetti.

La configurazione è molto semplice e, come ci si aspetterebbe, questo prodotto è compatibile con tutti i maggiori servizi VPN commerciali come NordVPN, Express VPN e molti altri. Ovviamente, è compatibile con i protocolli di connessione OpenVPN e Wireguard.

Quando la VPN è attiva, rispetto ad altri dispositivi con le stesse capacità, la connettività si mantiene molto rapida e stabile.

Compra subito il router per VPN GL.iNet GL-A1300: oggi è in super sconto su Amazon. Grazie al ribasso del 10% e al coupon di 20€ attivabile sulla piattaforma, il prezzo è di soli 69€! Cosa aspetti? Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.