Salpa sulla mitica Millennium Falcon di Star Wars LEGO grazie a questa OFFERTA!

Un’offerta che chi ama la saga di Star Wars e/o i mattoncini Lego, non può proprio rifiutare (giusto per restare in tema cinematografico, sebbene con generi molto diversi)! Infatti, la mitica Millennium Falcon, l’astronave dell’universo di Guerre stellari, presente nei film della Trilogia Originale, in Episodio III, in Solo: A Star Wars Story e nella Trilogia Sequel, può essere tua a soli 132,92 euro! I tutto, grazie a un doppio sconto di 8% + coupon 15%! Per quest’ultimo, ti basterà applicare una semplice spunta. Oltre all’astronave, troverai tanti personaggi: Finn, Chewbacca, Lando, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O. Così da essere anche un giocattolo vero e proprio (sebbene per bambini +9 di età) oltre che uno strepitoso pezzo da collezione!

LEGO Millennium Falcon: cosa contiene la confezione

L’astronave Millennium Falcon LEGO Star Wars include una torretta superiore e una inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure LEGO), e 2 shooter a molla! Dunque, ricostruisce il mito fedelmente. E’ altresì completo di una rampa che si può abbassare e di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 minifigure LEGO al suo interno.

Ben rifinito anche l’interno: sono presenti una zona di carico con 2 container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando. Il modellino in mattoncini LEGO del cargo Corelliano include anche un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione. Come anticipato, sono compresi personaggi di Star Wars, quali Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuno completo di accessori originali, come le pistole giocattolo blaster

LEGO Star Wars Millennium Falcon, codice 75257, non è solo un pezzo da collezione. Ma, come visto, può anche rivelarsi un piacevole gioco per i più piccoli (devono avere almeno 9 anni, dato che i pezzi possono essere ingeriti). Che potranno così lasciarsi ammaliare da un franchise che da quasi mezzo secolo coinvolge sempre nuove generazioni! Oggi può essere tuo a soli 132,92 euro! I tutto, grazie a un doppio sconto di 8% + coupon 15%!

