A definirlo un muletto forse si commette un errore. Il Galaxy A13 di Samsung è uno smartphone completo, per svolgere tutte le attività di base – social network, messaggistica, streaming, foto – senza alcun intoppo. Il suo punto di forza è senza dubbio il rapporto qualità-prezzo, che oggi è ancora più vantaggioso grazie allo sconto Amazon del 16% che porta il prezzo finale a 168 euro.

Samsung Galaxy A13: così tanto a così poco

Non è un top di gamma, certo, ma il Galaxy A13 ha una scheda tecnica di tutto rispetto. E anche il design non scherza, ben più moderno di quello di altri smartphone concorrenti più blasonati e costosi. Il display è un FullHD+ con diagonale da 6,6 pollici, ed è di tipo Infinity-V, ovvero con una sorta di goccia sulla parte alta necessaria per far spazio alla fotocamera frontale.

Tornando alle specifiche hardware, il processore è un OctaCore MediaTek, ben supportato da 4GB di memoria RAM e 128GB di archiviazione interna (espandibile con microSD fino a 1TB). La batteria invece è da 5000mAh, e ti accompagna per tutta la giornata senza il minimo affanno.

Ottimo il sistema Quad Camera sul retro, per nulla scontato per un dispositivo di questa fascia di prezzo. La fotocamera principale è da 50 megapixel, e poi puoi contare su una ultra-grandangolare, una fotocamera di profondità e, infine, una fotocamera Macro.

Meglio di così, a 168 euro poi, non si può. Se sei interessato/a, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima. La promozione è molto allettante ma, purtroppo, potrebbe avere breve durata. Qui bisogna cogliere l’occasione al volo!

Ti ricordo che la spedizione è gratuita per gli abbonati Prime, il favoloso servizio di Amazon che ora include anche tutta la libreria di Amazon Music, senza pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.