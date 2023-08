Samsung Galaxy A14 5G, il prezzo sempre più giù! Non si ferma!

Samsung Galaxy A14 5G è uno smartphone di fascia media dalle caratteristiche decisamente interessanti. Si tratta di un bel modo per entrare nel mondo Android, grazie alla riconosciuta qualità del produttore coreano, capace di proporre smartphone dal rapporto qualità prezzo decisamente azzeccato. Samsung Galaxy A14 5G offre una “user experience” decisamente sopra alla media, grazie a un design elegante e raffinato, uno schermo bello grande e molto luminoso, una fotocamera capace e una batteria maxi dalla lunga durata.

L’offerta Amazon di oggi è estremamente vantaggiosa, lo sconto è gigante: una sforbiciata netta del 31% che ci fa pagare lo smartphone solo 186 euro invece che 269,90 euro! Compratelo ora, uno sconto del genere è ai massimi livelli!

Che prestazioni!

Samsung Galaxy A14 5G presenta un aspetto moderno ed elegante. Con una finitura lucida e una scocca in policarbonato di alta qualità, questo telefono offre una sensazione premium nelle mano. Lo schermo è uno schermo LCD da 6,6 pollici con una risoluzione HD+ che offre colori vivaci e immagini nitide. La parte anteriore del dispositivo presenta una fotocamera frontale incassata nel display, minimizzando al minimo i bordi.

Samsung Galaxy A14 5G è alimentato da un processore octa-core Dimensity 700 MediaTek MT6833 di qualità superiore, che garantisce una velocità di risposta rapida e prestazioni fluide. La combinazione di una 4 GB di veloce RAM e una memoria interna espandibile assicura che il telefono possa gestire multitasking e archiviare senza problemi foto, video, applicazioni e altri file.

Sul versante fotografico Samsung Galaxy A14 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP capace di scattare foto chiare e luminose anche in condizioni di pocaa luce e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e campo visivo di 123°, per catturare paesaggi ampi e scenari dinamici e un sensore macro da 2 MP. Una dotazione estremamente solida quindi, belle foto in ogni condizioni di luce!

Da ultimo la batteria del Samsung Galaxy A14 4G ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 15 W, che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50% in circa un’ora. Non male!

Samsung Galaxy A14 5G è un’opzione eccellente per coloro che cercano un telefono di fascia media con connettività 5G e funzionalità di alto livello. Il prezzo è quindi davvero allettante, da comprare ora!

