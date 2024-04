Samsung Galaxy A15 5G costa POCHISSIMO su Amazon: occasione UNICA (-40%)

L’eccellente budget phone Android Samsung Galaxy A15 5G è al centro di una straordinaria offerta di Amazon che non dovresti assolutamente perdere. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android economico con un eccellente rapporto qualità/prezzo, il device di Samsung fa proprio al caso tuo.

Sfruttando lo sconto immediato del 40%, infatti, può essere tuo al prezzo shock di appena 120€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Samsung Galaxy A15 5G è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Non farti influenzare negativamente dal costo irrisorio dello smartphone: Samsung Galaxy A15 5G è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video, fare ricerche online, scattare foto, utilizzare le mappe di Google e molto altro ancora.

Frontalmente è presente un bel pannello Super AMOLED da 6.5 pollici ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il processore octa-core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono un modem 5G super veloce, una batteria monstre da 5000 mAh e un comparto fotografico di qualità.

A tal proposito, Samsung Galaxy A15 5G monta una fotocamera multipla con un sensore principale da 50MP, un sensore ultragrandangolare da 5MP e un sensore macro da 2MP per le fotografie in primo piano.

Non è cosa da tutti i giorni avere a portata di mano lo sconto del 40% di Amazon per il device Samsung, addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.