Xiaomi 14 5G: il prezzo precipita di brutto! MENO 291 euro!

Xiaomi 14 5G è un top di gamma senza compromessi, uno smartphone Premium che offre prestazioni elevatissime a tutto tondo, che punta su un design compatto e maneggevole, non è tra gli smartphone più grandi sul mercato, e che stupisce per la dotazione tecnologica che troviamo sotto la scocca. Basta accenderlo per rimanere folgorati dal suo schermo OLED LTPO da 6,36 pollici, con una risoluzione di 1200 x 2670 pixel e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. La fluidità non è un problema per Xiaomi 14 5G, inoltre la luminosità di picco di 3.000 nits assicura una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Ma quanto costa questo ottimo smartphone? La domanda giusta da fare è ” a quanto ammonta lo sconto eBay?” A tanto, anzi tantissimo! Un taglio di prezzo di ben 291,90 euro! MENO 29%: da 990,90 euro a 699 euro!

Smartphone eccezionale

Abbiamo scritto che lo schermo di Xiaomi 14 5G è una bomba, dettaglio esagerato, super fluido e super luminoso, ma non ci siamo dimenticati che lo smartphone supporta anche Pro HDR display, Dolby Vision e HDR10+! Ma oltre lo schermo cosa troviamo sotto la scocca? Delle specifiche esagerate!

Il cuore di Xiaomi 14 5G un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. Lo smartphone gestisce quindi qualsiasi attività con estrema fluidità, dai giochi più impegnativi alle app più pesanti. E’ una vera scheggia insomma!

Il comparto fotografico è l’ennesimo punto di forza di Xiaomi 14 5G. Ottiche Leica: la fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale da 50MP, un sensore ultra grandangolare da 12MP e un sensore teleobiettivo da 10MP. La fotocamera scatta foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce, anche in notturna grazie alla modalità Night Mode avanzata. Un vero e proprio camera phone!

Valori elevati anche per la batteria: 4600Ah garantiscono un’autonomia di tutto rispetto, per arrivare tranquillamente a fine giornata anche con un uso intenso. E per non farsi mancare nulla Xiaomi 14 5G supporta la ricarica rapida cablata da 90W e la ricarica wireless da 50W!

