Samsung Galaxy A34 5G DUAL SIM, la potenza della fascia media in super sconto!

Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim è uno dei telefoni più recenti sviluppati dall’azienda coreana, un vero e proprio campione della fascia media, ovvero un dispositivo che riesce a coniugare ottime prestazioni ad un prezzo decisamente conveniente. Pare una frase fatta ma è davvero così: Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim vince perché ha dalla sua un rapporto qualità prezzo davvero allettante. Se poi ci aggiungiamo anche il super sconto grazie a questa sontuosa offerta eBay -36% per un risparmio netto di 170 euro, è facile capire come questo sia il momento giusto per comperarlo! Oggi solo 299,90 euro!

Non gli manca nulla!

Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Questo display offre colori vivaci e immagini nitide, rendendo l’esperienza di visualizzazione molto piacevole. Inoltre, il display è protetto da un vetro Corning Gorilla per prevenire graffi e danni accidentali. A rendere il tutto anche super fluido ci pensa la frequenza d’aggiornamento a 120htz.

Sotto il cofano, Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim è alimentato da un processore octa-core Dimensity 1080 MediaTek, che garantisce prestazioni veloci e fluide. Inoltre, è dotato di 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, che può essere espansa fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Questa ampiezza di archiviazione offre molto spazio per salvare foto, video, applicazioni e altro ancora. 256 giga sono davvero tanti. Telefoni di ben altra caratura e prezzo non sempre dispongono di tanto spazio a disposizione per l’utente!

er quanto riguarda la fotocamera, Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim vanta una configurazione a tripla telecamera posteriore. La fotocamera principale è da 48 megapixel, che cattura immagini dettagliate e luminose. La seconda fotocamera è un ultra-grandangolare da 8 megapixel, che offre un campo visivo più ampio per scattare foto panoramiche. Infine, c’è una fotocamera da 5 megapixel per il rilevamento della profondità, che consente di scattare foto con sfondo sfocato. Se non è un camera phone poco ci manca, la qualità è davvero eccezionale!

Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim è dotato poi di una batteria da 5.000 mAh, che offre un utilizzo prolungato senza dover ricaricare frequentemente il telefono. Inoltre, supporta la ricarica rapida, che consente di ricaricare rapidamente il telefono quando è necessario.

Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim è un telefono di fascia media che offre un display di qualità, prestazioni decisamente elevate, un sistema di fotocamere versatile, una batteria a lunga durata e molte altre funzionalità interessanti. Il tutto ad un prezzo SCONTATISSIMO solo su eBay. Da comprare ora, si risparmiano 170 euro!

