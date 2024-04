Samsung Galaxy A34 5G ha tutto QUELLO CHE TI SERVE e costa pochissimo

Solo eBay ti permette di acquistare il mediogamma Samsung Galaxy A34 5G a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando lo sconto immediato del 46% che ti permette di risparmiare ben 215€, infatti, il terminale Android del colosso sudcoreano è pronto a sorprenderti alla cifra di 254€ – se fai in fretta incluso nel prezzo trovi anche la consegna rapida in appena 48 ore.

Il device di Samsung è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze senza mai scendere a compromessi: è sottile, leggero, con un bel design e fa tutto quello di cui hai bisogno durante il giorno.

Samsung Galaxy A34 5G è in vendita su eBay a un prezzo super conveniente

Frontalmente il pannello Super AMOLED da 6.6 pollici è perfetto per guardare video fluidissimi ad altissima risoluzione Full HD+, mentre gli 8 GB di RAM sono sempre a tua disposizione per passare da un’app all’altra in un attimo, senza mai una esitazione. La batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per un giorno di utilizzo intero, mentre con il comparto fotografico sei pronto a scattare foto bellissime e registrare video ad altissima risoluzione con il sensore da 48MP.

Non è cosa da tutti i giorni poter risparmiare ben 215€ su eBay per l’acquisto di un mediogamma a marchio Samsung; pertanto, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello e di sfruttare la consegna rapida in appena 48 ore inclusa nel prezzo.

