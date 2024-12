Samsung Galaxy A35 in svendita su eBay: ultimissimi a disposizione

Hai bisogno di un nuovo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Punta tutto sul Samsung Galaxy A35, oggi disponibile su eBay a soli 244 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone di ultima generazione che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche adatte a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis, vanta un display super AMOLED da 6,6 pollici che offre una visualizzazione impeccabile, con colori brillanti e dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo, la sua certificazione IP67 permette di proteggerlo da acqua e polvere così potrai portarlo con te ovunque, anche nelle tue avventure all’aria aperta.

Questo modello è dotato di una fotocamera evoluta grandangolare da 50 MP con la quale poter realizzare foto e video super realistici anche sotto la luce diretta del sole. In più, con le sue funzionalità evolute, potrai sbizzarrirti anche di notte ottenendo risultati da professionista.

Lo smartphone è dotato anche di un sistema di raffreddamento avanzato e opzioni di memoria espandibili fino ad 1TB, così da assicurare performance sempre fluide e reattive in ogni momento.

Oggi il Samsung Galaxy A35 è disponibile su eBay a soli 244 euro con un mega sconto del 21%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.