Samsung Galaxy A52s: sconto FOLLE su Amazon (-34%)

Spesso ci chiedono quale sia il miglior medio gamma oggi disponibile sul mercato. A distanza di un anno, la nostra risposta è ancora lui: il Samsung Galaxy A52s. Infatti questo dispositivo dopo un anno dalla sua uscita è ancora molto competitivo nella sua categoria, perché ha specifiche tecniche paragonabili ai device di quest’anno, ma il prezzo è inferiore visto che è dell’anno scorso. Vi segnaliamo questa offerta assurda su Amazon che lo propone a soli 311,31 €. Uno sconto pari al 34%.

Il medio gamma senza rivali

Il Samsung Galaxy A52s non ha nulla da invidiare a tutti i medio gamma del 2022. Assicuratevi però, che il modello che state per acquistare abbia la lettera “s” all’interno della sua sigla. Perché fra A52 e A52s c’è una grossa differenza tecnica, mentre la differenza economica è veramente minima. Sul A52s trovate un modulo 5G per la connettività del futuro. Un bel display luminoso e con un alto refresh rate che rende questo pannello superfluido. Il comparto fotografico poi, vi consentirà di scattare immagini discrete in qualsiasi condizione di luce. Nonostante il processore di questo dispositivo sia abbastanza potente da rendere il device stesso veloce in qualsiasi situazione d’utilizzo, non è oneroso in termini energetici, questo significa che la batteria di cui è dotato vi consente un’autonomia sicura fino a fine giornata.

Samsung è stata sempre una delle aziende più ricercate nel panorama dei dispositivi Android. Motivo per la quale, l’utenza spesso sceglie prodotti di questo marchio. Come già detto in precedenza, il Samsung Galaxy A52s non ha davvero nulla da invidiare agli smartphone di quest’anno. Con il super sconto su Amazon che porta il suo prezzo a soli 311,31 €, è un’offerta che non potete farvi scappare. Inoltre, Ricordatevi della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Grazie a lei avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso e quindi essere rimborsati al 100%. Tuttavia, noi siamo sicuri che se acquisterete il Galaxy A52s non ve ne pentirete.

