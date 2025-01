Samsung Galaxy Book4 Edge: risparmia 150€ sul laptop di ultimissima generazione

Perché accontentarsi di un pc portatile nello standard quanto puoi avere un modello top di gamma ad un prezzo stracciato? Oggi su Amazon è disponibile il Samsung Galaxy Book4 Edge a soli 899 euro con un super sconto del 14%.

In questo modo è possibile risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, puoi anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Book4 Edge: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è un laptop di ultima generazione ideale sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto il suo processore Snapdragon X Plus permette di effettuare tutto in modo liscio: ogni operazione risulterà più fluida ed efficiente che mai, qualsiasi sia il settore di riferimento. Tra l’altro ha 16 GB di RAM ed un disco interno da 512 GB che garantiscono uno spazio enorme per archiviare tutti i tuoi file ed averli sempre a portata di mano.

Anche la connettività è davvero superlativa: il pc vanta, infatti, due porte USB 4.0 più veloci, una porta HDMI 2.1, uno slot per scheda microSD e una porta per cuffie/microfono. Allo stesso tempo, la batteria è super potente e assicura più di una giornata intera di autonomia con 27 ore di riproduzione video, mentre il caricabatterie offre una ricarica rapida della batteria al 45% in soli 30 minuti.

Per finire, il design del pc è versatile e minimalista con un aspetto elegante, leggero e maneggevole: potrai portarlo con te ovunque sempre nella massima comodità.

Oggi il Samsung Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon a soli 899 euro con un super sconto del 14%. In questo modo è possibile risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.