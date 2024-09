Samsung Galaxy Book4 Pro a 800€ in meno: l'offerta bomba è su Amazon

Nella sezione delle offerte Amazon dedicate al Ritorno a Scuola, oggi trovi un pc portatile di ultimissima generazionea ad un prezzo stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Book4 Pro, al momento disponibile a soli 1.199 euro con uno sconto bomba del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Book4 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è un pc portatile di ultima generazione che si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia che ti lasceranno a bocca aperta.

Innanzitutto vanta un processore Inter Core Ultra di nuova generazione che dispone di una NPU avanzata che garantisce prestazioni eccezionali basate sull’intelligenza artificiale. Questo vuol dire che potrai svolgere qualsiasi tipologia di operazione nella maniera più veloce e fluida che mai, ottimizzando al massimo lavoro e divertimento.

Il dispositivo è dotato di un luminoso display da 16 pollici, con immagini ad alta risoluzione dai colori vividi e brillanti, con scorrimento e movimenti fluidi. Inoltre si caratterizza per l’emissione di luce blu super ridotta per proteggere gli occhi e garantirne l’utilizzo anche per ore nella massima sicurezza.

Inoltre il pc non solo può essere utilizzato con touchscreen, ma ha anche una visuale straordinaria da qualsiasi angolazione grazie al vetro Corning Gorilla Glass con DX.

