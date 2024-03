Samsung Galaxy Buds2 Pro... anche lo sconto è Pro MENO 40 PER CENTO

Galaxy Buds2 Pro sono gli auricolari true wireless di ultima generazione prodotti da Samsung, degli auricolari Premium caratterizzati da una qualità audio eccezionale in primis e ovviamente da tutte quelle funzionalità che ci si aspetta da un prodotto di fascia alta made in Corea. Per questo motivo lo sconto messo in campo da Amazon è di quelli che fanno tremare i polsi, o per meglio dire in questo frangente, fischiare le orecchie! Un clamoroso MENO 40% si abbatte sul prezzo di listino, che da 215 euro rantola fino a fermarsi a 129 euro! Un taglio netto di 86 euro! Se volte degli ottimi auricolari Bluetooth dalla connessione stabile e iper efficiente questo è il momento giusto, lo sconto Amazon è una vera bomba!

Audio al top

Leggeri e compatti, Samsung Galaxy Buds2 Pro sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio senza causare fastidi, anche durante l’uso prolungato. Inoltre, sono dotati di controlli touch intuitivi e di un’applicazione mobile che permette agli utenti di personalizzare le impostazioni audio e controllare le funzioni avanzate degli auricolari.

Dotati di altoparlanti dinamici e trasduttori ad alta risoluzione, Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in grado di riprodurre suoni nitidi e bilanciati, con bassi profondi e dettagli cristallini. Inoltre, supportano diverse tecnologie audio avanzate come l’audio Hi-Fi a 24 bit e gli equalizzatori personalizzabili, per godere di un’esperienza sonora immersiva e personalizzata.

Inoltre con 360 Audio Intelligent, il suono degli auricolari è ancor più realistico. Gli algoritmi 360 Audio con il multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e la funzione Dolby Head Tracking, fanno sì che ogni movimento sia sincronizzato col suono, creando un’esperienza decisamente coinvolgente.

Oltre alla qualità audio, Samsung Galaxy Buds2 Pro offrono anche prestazioni avanzate. Grazie al processore di ultima generazione e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, questi auricolari sono in grado di isolare i suoni esterni e garantire una qualità audio superiore anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono davvero degli auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore eccezionali in ogni loro aspetto. Il prezzo, scontatissimo Amazon, è l’invito perfetto per acquistarli! MENO 40%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.