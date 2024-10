Samsung Galaxy Fit3: ad un prezzo così basso non si era mai visto

Uno dei tracker più affidabili del momento oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico! Si tratta del Samsung Galaxy Fit3, oggi acquistabile a soli 44 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Fit3: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Fit3 è un tracker super efficiente ed affidabile per qualsiasi tipologia di allenameto, che sia in palestra o all’aria aperta.

Innanzitutto ha a disposizione oltre 100 modalità sportive con rilevamento automatico così da poterti supportare nelle tua attività in maniera precisa ed impeccabile. In più, con l’app Samsung Health sul telefono, è possibile avere una visione completa delle prestazioni dell’allenamento e dei progressi della condizione fisica.

La batteria potentissima, tra l’altro, consente di monitorare il tuo stile di vita attivo fino a 13 giorni con una singola carica. Questo modello dispone anche di ricarica veloce che ti assicura un’alimentazione fino al 65% in soli 30 minuti per non rischiare mai di rimanere a corto di energia.

La connettività che offre il dispositivo non è da meno: questo vuol dire che potrai ricevere notifiche istantanee e che, con dei semplici gesti, è possibile controllare la musica, navigare senza problemi e tanto altro ancora. Allo stesso tempo, ha una compatibilità davvero estesa in quanto può essere utilizzato con smartphone con sistema operativo Android 10 o superiore e almeno 1.5 GB di RAM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.