Samsung Galaxy Fit3 in sottocosto su Amazon: oggi con più del 30% di sconto

Uno dei tuoi buoni propositi per l'anno prossimo è rimetterti in forma con un allenamento costante? Allora non puoi non avere come compagno ideale il Samsung Galaxy Fit3



Samsung Galaxy Fit3: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Fit3 è un ottimo compagno di allenamento che ti segue in tutte le tue attività, sia in palestra che all’aria aperta.

Innanzitutto è dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,6 pollici che ti accompagna nei tuoi allenamenti grazie ad una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Anche la navigazione sarà super fluida così da renderne l’utilizzo ancora più semplice ed intuitivo in ogni momento.

Nello specifico, questo tracker dispone di oltre 100 allenamenti con rilevamento automatico, oltre ad essere dotato di diversi sensori che offrono preziose informazioni sul sonno e sui livelli di ossigeno nel sangue così da avere sempre sotto controllo la salute.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria super potente che riesce ad offrire fino a 13 giorni di autonomia con una singola carica. Allo stesso tempo, grazie alla ricarica rapida, in soli 30 minuti è possibile ricaricare il dispositivo al 65% così da non rimanere mai a corto di energia.

Per finire, la connettività non è da meno: con semplici gesti intuitivi potrai ricevere notifiche, controllare la musica e navigare in rete nella massima sicurezza.

