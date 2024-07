Samsung Galaxy Ring rivelato il prezzo: più alto di quello che pensavamo

Samsung Galaxy Ring, nonostante non sia un vero e proprio oggetto misterioso, a conti fatti lo è. Sin dal suo primo annuncio lo scorso febbraio notizie e specifiche ufficiali sono sempre uscite col contagocce. Solo rumor e voci di corridoio ci hanno raccontato negli ultimi mesi specifiche e funzionalità dell’anello smart della casa coreana. Tra queste notizie ufficiose una aveva fatto storcere il naso ai più: il prezzo. Oggi se possibile quella ferale notizia è ancor più ferale. Il prezzo è più elevato di quello che ci aspettavamo. Tra un paio di giorni, quando si terrà il Galaxy Unpacked di Parigi, scopriremo se sarà davvero così.

Gli anelli smart non sono il tipo di sistema di monitoraggio della salute più economico in assoluto, soprattutto poi se confrontato con gli smartwatch. Ad esempio Oura Ring, forse il dispositivo ad oggi più popolare parte da 299 dollari. Secondo una voce di corridoio di fine maggio Galaxy Ring potrebbe costare tra i 300 e i 350 dollari. E visto che è impossibile aspettarci il cambio 1:1 col dollaro ecco che è facile arrivare sin troppo vicini a 400 euro.

Secondo il sito francese Dealabs, il prezzo potrebbe essere ben più alto: 449 euro, con disponibilità a partire dal 19 luglio, in 13 taglie e 3 colori. Un costo davvero elevato, se si pensa che oggi Galaxy Watch6 Classic costa 329 euro. Senza dimenticare poi che un altro rumor parla di un abbonamento mensile per alcune funzioni avanzate alla stessa stregua del business model di Oura Ring 3. Tra due giorni sapremo se il prezzo è purtroppo quello giusto. Noi ovviamente saremo qui per raccontarvi tutto sui nuovi dispositivi Samsung.