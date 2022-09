Samsung Galaxy S22: l'offerta su Amazon, che stavate aspettando

Finalmente il Samsung Galaxy S22 è in offerta su Amazon a soli 699,00 €, uno sconto del 20% che abbassa il suo prezzo di oltre 150 euro. Questo è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo con ottime prestazioni, ma senza spendere le cifre da capogiro della fascia dei top di gamma. Inoltre come ben sappiamo Samsung è il numero uno al mondo per quanto riguarda la vendita di device mobile e un motivo ci sarà.

Galaxy S22: tra i dispositivi più venduti del 2022

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, un accessorio che purtroppo sta diventando sempre più raro. La più grande innovazione di questo dispositivo è la tecnologia Nightography che illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona gli scatti notturni. La fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. Infatti Samsung è leader nella fotografia da dispositivi mobile. L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del vostro Galaxy S22, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato impeccabile.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, il pannello del Galaxy S22 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno. Non perdete altro tempo e correte ad acquistare il nuovo Samsung Galaxy S22 su Amazon con questo sconto del 20%. Adesso può essere vostro a soli 699,00 €, un prezzo davvero basso viste tutte le sue specifiche tecniche all’avanguardia. Inoltre vi ricordiamo anche della fantastica politica di resi di Amazon, avete 30 giorni di tempo dall’acquisto del prodotto per decidere se renderlo o tenerlo. S farete il reso sarete rimborsati del 100%.

