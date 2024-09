Samsung Galaxy S23 Ultra: in arrivo un nuovo update per la fotocamera

Stando a quanto si apprende online, sembra che Samsung stia preparando un nuovo aggiornamento della fotocamera per il Galaxy S23 Ultra. Dopo il rilascio della skin One UI 6.1.1, alcuni utenti hanno segnalato problemi con le foto sfocate.

Samsung: cosa succede con la fotocamera del Galaxy S23 Ultra?

In particolare, quando si scattano foto con uno zoom tra 16x e 19,9x, le immagini risultavano sfocate. Questo problema non dovrebbe esistere su un dispositivo di punta così importante come il S23 Ultra. Samsung ha quindi ritirato l’aggiornamento One UI 6.1.1 e ora sta lavorando a una nuova versione.

Un nuovo aggiornamento di test è stato individuato sul server OTA di Samsung per il Galaxy S23 Ultra. Dopo i bug della fotocamera nell’aggiornamento One UI 6.1.1, un moderatore del forum del marchio ha confermato che un update della fotocamera è in preparazione per il Galaxy S23 Ultra.

Subito dopo questo annuncio, è stata individuata una nuova versione di test sul server OTA di Samsung. Il numero di versione di questa build di test è S918BXXU6CXI1. S918 indica il Galaxy S23 Ultra, XI si riferisce a settembre 2024 e 1 rappresenta la prima build di test.

L’azienda sudcoreana dovrebbe correggere i bug della fotocamera con questo nuovo aggiornamento. Un utente con il nome Alfatürk ha rivelato che Samsung sta testando il nuovo aggiornamento per il Galaxy S23 Ultra. Qualche giorno dopo il rilascio della One UI 6.1.1, la skin in questione è stato ritirata. Scrive l’utente: “Attualmente sto utilizzando l’aggiornamento One UI 6.1.1 sul mio dispositivo personale e, a parte il problema della fotocamera, non ho riscontrato altri problemi significativi. Possiamo aspettarci che Samsung rilasci il nuovo aggiornamento della fotocamera a breve, probabilmente il mese prossimo.”

Purtroppo, la compagnia non fornisce date ufficiali per il rilascio dell’aggiornamento, ma è una buona notizia che la versione di test sia stata rivelata. Il Galaxy S23 Ultra, lanciato nel 2023, è stato uno dei migliori smartphone dotati di Snapdragon 8 Gen 2 SoC e dispone di una fotocamera posteriore ad alta risoluzione da 200 Megapixel.