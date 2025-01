Samsung Galaxy S24+: con lo sconto della Befana risparmi 330€

Se sei alla ricerca di uno smartphone nuovo, oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento il Samsung Galaxy S24+ è disponibile su Amazon a soli 859 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 330 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy S24+: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24+ è uno smartphone di ultima generazione che permette di accontentare qualsiasi esigenza grazie ad una serie di specifiche innovative.

Questo modello vanta un processore super potente che garantisce performance eccezionali così da poter effettuare qualsiasi operazione in maniera super fluida in ogni momento. Inoltre ha una batteria da 4.900 mAh che offre un’autonomia estesa grazie alla quale potrai giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni.

Non è da meno la straordinaria fotocamera da 50MP con cui potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video impeccabili sfruttando anche funzionalità innovative come lo zoom 2x o 3x per ottenere dettagli vividi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è il suo schermo super grande da 6,7 pollici con cornici ultra sottili per un’esprienza di visione totalmente immersiva con colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster.

Per finire, la RAM da 12 GB e la memoria interna da 256 GB offrono uno spazio enorme per poter archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera super sicura.

