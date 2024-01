Samsung Galaxy S24 Ultra AI 1TB, il meglio del meglio ora con sconto Amazon MENO 240 EURO!

Samsung Galaxy S24 Ultra è il nuovo flagship della linea di smartphone della casa coreana. Siamo di fronte al meglio del meglio attualmente sul mercato, un dispositivo che garantisce prestazioni elevatissime in ogni settore, grazie alle sue specifiche da vera fuoriserie e che soprattutto stupisce per alcune peculiarità assolutamente esclusive, anzi ultra esclusive, che lo pongono nell’olimpo dei dispositivi Premium. Anche il prezzo di listino è ultra, e non potrebbe essere altrimenti visto che stiamo parlando dell’eccellenza assoluta, ma grazie ad Amazon possiamo comunque risparmiare una bella sommetta vista la sforbiciata del 13%, che ci permette di risparmiare ben 240 euro! Da 1859 euro Samsung Galaxy S24 Ultra passa a 1619 euro! Per niente male, vero?

Ultra davvero in tutto!

1 riparte da tutto quello di esaltante che aveva S23 Ultra per renderlo ancor più eccellente: display, fotocamera, autonomia, qualità costruttiva e supporto software. Una delle caratteristiche più notevoli di Samsung Galaxy S24 Ultra è il suo display. Con una dimensione di 6,8 pollici, è uno dei display più grandi mai visti su uno smartphone. La risoluzione è incredibilmente nitida, con una densità di pixel di 516ppi. Inoltre, il display è anche dotato di tecnologia Super AMOLED, che offre colori vivaci e un contrasto eccezionale.

Sotto il cofano c’è il meglio del meglio e anche in quantità a dir poco generose. Il processore che lo fa muovere veloce, scattante e iperfluido è uno Snapdragon 8 Gen 3, praticamente la CPU per eccellenza degli smartphone di fascia alta.

Ma soprattutto abbiamo 12 giga di Ram e 1 TB di spazio di archiviazione. Valori da PC casalingo, che giustificano il prezzo non proprio popolare, un prezzo che però viene ancor più giustificato visto che Samsung con questo top di gamma garantisce 7 anni di supporto tra patch di sicurezza e major update.

Oltre alle caratteristiche tecniche da urlo c’è una cosa che lo rende davvero Ultra questo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra è potenziato con l’intelligenza artificiale di Google, che gli permette di avere feature davvero interessanti come l’assistente di chiamata che offre la traduzione istantanea delle chiamate da una lingua a un’altra, con la conversazione viene trascritta a schermo, ma anche tutta una serie di feature che ci aiutano nella scrittura, non solo nella correzione del testo ma anche di “puro ingegno”, con l’AI che comprende il senso del messaggio per lavorare sullo stile e registro linguistico. Poi ovviamente non mancano anche diversi interventi AI sul comparto fotografico.

Samsung Galaxy S24 Ultra non è quindi solamente un top di gamma, è davvero qualcosa di diverso e innovativo. Prezzo salato ma grazie allo sconto Amazon possiamo risparmiare ben 240 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.