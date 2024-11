Samsung Galaxy S24 Ultra: con la mega offerta Amazon risparmi 660€

Sei alla ricerca di uno smartphone nuovo? Allora punta tutto sul Samsung Galaxy S24 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 1.199 euro grazie ad un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 660 euro, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è più unica che rara!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un vero e proprio concentrato di tecnologia, capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il suo processore di ultimissima generazione offre prestazioni straordinarie in qualsiasi campo, tanto che potrai effettuare tutto ciò che vuoi in maniera davvero impeccabile ed efficiente. In più è dotato di un display mobile adattivo da 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che offre colori brillanti ed una nitidezza assoluta, così da farti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti come non mai.

Anche la fotocamera da 200MP non è da meno e ti permette di realizzare foto e video eccezionali. In più, ogni foto notturna scattata con ProVisual engine assicura dettagli nitidi, mentre i pixel 1,6 volte più grandi e il Teleobiettivo con OIS più ampio garantisce risultati da vero professionista.

Per finire, questo modello dispone di una camera di vapore quasi raddoppiata per offrirti un’esperienza grafica fluida ed una straordinaria efficienza energetica, anche grazie alla batteria super potente da 5.000 mAh.

