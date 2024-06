Samsung Galaxy S25: monteranno 3 chip diversi?

Quale SoC monterà la prossima linea Samsung S25? Leak e voci di corridoio uscite nelle scorse settimane raccontano di grande confusione sotto il cielo di Seoul. Solo Snapdragon visto che le fonderie Samsung non riescono a produrre Exynos competitivi ed efficienti? Snapdragon per il modello Ultra e Exynos per tutti gli altri? E se invece anche Mediatek fosse della partita? Questa è l’ultima ipotesi riportata dal giornale coreano The Financial News, con Samsung decisa a cautelarsi scegliendo quindi più produttori per i prossimi flagship targati 2025.

La strategia a tre chip, se fosse confermata, sarebbe dettata anche da un semplice problema di costi alla fonte. I nuovi e super prestanti SoC Snapdragon, che vedremo con certezza solo su S25 Ultra, sono molto costosi, con un incremento di prezzo che non sarebbe sostenibile per le linee di accesso S25. Di conseguenza la scelta di avere più chip a seconda della fascia di prezzo dello smartphone è ovvia. The Financial News non dice nulla riguardo la probabile suddivisione dei chip.

In passato, Samsung aveva optato per strategie differenti a seconda del mercato: Snapdragon per Corea e Stati Uniti, Exynos per il resto del mondo. Con la serie S24, però, l’azienda ha apportato alcune modifiche: Snapdragon per gli Ultra a livello globale, Snapdragon per S24 e Plus solo in Nord America e Cina, mentre Exynos 2400 per il resto. A rendere il tutto ancor più complicato pare che nelle ultime settimane le fonderie Samsung abbiamo migliorato sensibilmente la qualità dei chip Exynos 2500, dopo le pessime prestazioni che avevano anche fatto scegliere anche a Google fonderie diverse per i Tensor che arriveranno su Pixel 10. Ma quale SoC Mediatek? Probabilmente sarà un Dimensity top di gamma della serie 9000, magari l’erede della serie 9300/9300 Plus.