Samsung Galaxy S25, ora sono ufficiali: design, prezzo e caratteristiche

È stato senza dubbio uno degli eventi più attesi e più seguiti dell’anno. Come da tradizione, nella giornata di ieri si è tenuto l’evento Galaxy Unpacked. Durante il quale i nuovissimi Samsung Galaxy S25 hanno finalmente visto la luce. La line-up è composta dai tre modelli Standard, Plus e Ultra, con diverse novità sia a livello software che hardware.

Un ruolo predominante lo avrà l’intelligenza artificiale multimodale, che avrà il compito di integrare testo, voce, immagini e video in maniera efficace per fornire esperienze mai così fluide e naturali. Il tutto unito al supporto del nuovo sistema operativo One UI 7, che avrà funzionalità di ultima generazione e che sapranno andare incontro alle esigenze dei clienti dei Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25: tutte le novità annunciate

Partiamo dal Samsung Galaxy S25 nella sua versione Standard, che si presenta con uno schermo Dynamic AMOLED 2X con risoluzione FHD+, un chip Snapdragon 8 Elite, RAM da 12 GB, memoria da 128 a 512 GB e una batteria da 4000 mAh. Lato fotocamere, ci sono 3 sensori così suddivisi: 12 MP Ultra-Grandangolare, 50 MP Grandangolare e 10 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x. Il suo costo parte da 929 euro per la versione da 128 GB e arriva fino a 1.109 per quella da 512 GB.

Per ciò che riguarda il Samsung Galaxy S25+, invece, il display è lo stesso del modello Standard ma con una diagonale di 6,7″ e una risoluzione QHD+. Non ci sono differenze per il comparto fotografico, mentre la batteria sale fino a 4,900 mAh. I prezzi? 1.189 euro per la versione da 256 GB e 1.309 euro per quella da 512 GB.

Infine i Samsung Galaxy S25 Ultra, il modello Premium della serie. Che può vantare un display in Corning Gorilla Armor 2 resistente come non mai, diagonale da 6,9″ e risoluzione QHD+. Il chip è uno Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM e memoria interna fino a 1 TB. La batteria tocca invece quota 5.000 mAh. Per il comparto fotografico, c’è un sensore Ultragrandangolare da 200 MP accompagnato da un Ultragrandangolare da 50 MP e da due teleobiettivi da 50 e 10 MP. Il prezzo parte da 1.499 euro per la versione da 256 GB e arriva fino a 1.859 euro per quella da 1 TB.