Samsung Galaxy S25 Ultra: il processore non convince su Geekbench

Il processore Snapdragon 8 Gen 4 “For Galaxy” del Samsung Galaxy S25 Ultra è appena apparso su Geekbench con punteggi inferiori alle aspettative.

Samsung Galaxy S25 Ultra: facciamo il punto

La serie Galaxy S25 di Samsung è stata spesso al centro dell’attenzione questo mese. Oggi, il modello Ultra è apparso su Geekbench, rivelando alcuni dettagli riguardanti le sue prestazioni. Dal momento che Samsung utilizza chip personalizzati “Snapdragon for Galaxy” nei suoi modelli di punta della serie S, è probabile che il chip apparso insieme al Galaxy S25 Ultra sia proprio il Snapdragon 8 Gen 4 “for Galaxy”.

Su Geekbench, il Galaxy S25 Ultra ha ottenuto un punteggio di 3.096 nei test single-core e 9.080 nei test multi-core. Questi numeri non sono particolarmente elevati per uno Snapdragon 8 Gen 4, poiché su OnePlus 13 lo stesso processore ha registrato punteggi di 3.296 nei test single-core e 10.049 nei test multi-core. Tuttavia, è importante ricordare che questi benchmark sono probabilmente preliminari e ci sono ancora ottimizzazioni da fare per migliorare le prestazioni.

Con Android 15 a bordo e molto tempo prima del lancio previsto all’inizio del 2025, Samsung e Qualcomm hanno margine per affinare le prestazioni del chip per il Galaxy S25 Ultra. La lista di Geekbench rivela anche alcune differenze tra i chip nei modelli Samsung e OnePlus. Sorprendentemente, la versione Samsung ha core leggermente sotto-cloccati. I core di prestazione, che gestiscono i compiti più impegnativi, operano a 4,19 GHz, rispetto ai 4,32 GHz del OnePlus 13.

Allo stesso modo, i core di efficienza, progettati per i compiti più leggeri, sono cloccati a 2,90 GHz, più bassi dei 3,53 GHz visti nella versione OnePlus. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il S25 Ultra ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto al OnePlus 13 su Geekbench. Tuttavia, il codice del benchmark rivela che il chip è riuscito a mantenere la sua frequenza di boost senza alcun throttling, un aspetto positivo.

Come accennato, mancano ancora diversi mesi al debutto del nuovo Galaxy S25 Ultra; il lancio è previsto per gennaio. Samsung ha quindi tutto il tempo per apportare miglioramenti e aumentare le prestazioni complessive. Nel frattempo, la società si sta preparando per la presentazione dei nuovi tablet e dello smartphone S24 FE il 26 settembre, questo giovedì.