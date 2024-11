Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet del momento in svendita Black Friday

Sei alla ricerca di un tablet performante da utilizzare sia a lavoro che a casa? Allora abbiamo quello che fa per te in promozione speciale Black Friday! È il Samsung Galaxy Tab A9+, al momento disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche prezzo uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, si tratta di un’occasione irripetibile!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Il suo processore all’avanguardia Qualcomm SM6375 permette di effettuare tutto ciò che vuoi nel modo più efficiente possibile, offrendoti prestazioni sempre fluide e impeccabili. In più ha una RAM da 8 GB e una memoria interna da 128 GB che permette di conservare qualsiasi tipologia di file ed averli sempre a portata di mano.

Il suo schermo da 11 pollici ha una risoluzione elevata ed offre una visualizzazione brillante e nitida anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, questo modello ti permette di dividere il display in tre parti per un multitasking efficiente: ad esempio, potrai disegnare, guardare un video ed intrattenere una conversazione con 3 app aperte simultaneamente.

Anche l’audio è davvero straordinario grazie agli altoparlanti incorporati che offrono suoni chiari ed immersivi per farti godere al massimo i tuoi contenuti multimediali preferiti.

