Samsung Galaxy Tab S6 Lite: risparmia 130€ sull'ultimo gioiellino della Samsung

Uno dei tablet lanciati da pochissimo sul mercato oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo incredibile! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, al momento acquistabile a soli 231 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite offre prestazioni sempre al top grazie all’innovativo Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1280.

È dotato anche della batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh così potrai utilizzarlo comodamente tutto il giorno, e goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria.

Questo modello vanta, inoltre, di un ampio schermo da 10.4 pollici per una visualizzazione dinamica e immersiva. Questo vuol dire che potrai guardare contenuti YouTube Premium o Netflix e condividerli con tutta la tua famiglia in maniera più comoda e veloce che mai.

In più, il dispositivo garantische anche una produttività davvero ottimizzata con Samsung Notes che permette di ingrandire fino al 300% per una scrittura precisa, evidenziare il testo e convertirlo in formato digitale con un tocco. Allo stesso tempo la S Pen inclusa è maneggevole e precisa, minimizza gli sforzi e ottimizza la tua ispirazione, le tue idee e i tuoi progetti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.