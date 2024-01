Samsung Galaxy Watch 4 torna in offerta a oltre METÀ PREZZO su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 4 è di nuovo in offerta a oltre metà prezzo su Amazon, dove in queste prime ore è disponibile a 129 euro invece di 269 euro, prezzo di vendita consigliato dal produttore. A distanza di più di due anni dalla sua uscita, e complice il crollo del prezzo di listino, è ancora l’indossabile Wear OS dal miglior rapporto qualità-prezzo, ideale per chi proviene da anni con al polso una semplice smart band e vuole qualcosa in più senza spendere una fortuna. Ecco il link all’offerta.

Samsung Galaxy Watch 4 in sconto del 52% su Amazon

Con il Galaxy Watch 4 ottieni uno smartwatch dal design ormai iconico, non dissimile da quello a cui ci hanno abituato in questi anni i modelli successivi (Watch 5 da una parte e Watch 6 dall’altra). E al di là dell’aspetto estetico, il primo Wear OS di Samsung rappresenta una certezza anche sul fronte del monitoraggio della salute e del benessere.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è proprio il sensore Samsung BioActive, che offre la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale e il monitoraggio ECG (quest’ultimo richiede l’uso abbinato di uno smartphone Samsung). Ottima anche la funzione di monitoraggio del sonno, che va a rilevare e analizzare con precisione le fasi del sonno tramite un approccio olistico.

Non mancano nemmeno le funzionalità riguardanti il monitoraggio delle attività fitness, grazie anche alla presenza di un GPS sorprendentemente preciso. E per valutare meglio i progressi compiuti giorno dopo giorno, mese dopo mese, l’orologio consente anche un’inedita misura della composizione corporea.

Approfitta subito dell’offerta di Amazon per acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 a oltre metà prezzo, risparmiando così qualcosa come 140 euro rispetto al prezzo di listino.

