Samsung Galaxy Watch 5 Pro crolla A METÀ PREZZO su Amazon (249€)

Altra ottima offerta da parte di Amazon: il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è in offerta a 249 euro, per effetto del 50% di sconto sul prezzo consigliato di 499 euro. La versione in promo è quella da 45 mm, con diverse colorazioni disponibili tra cui Nero e Grigio.

Il Galaxy Watch 5 Pro di Samsung si pone come punto di riferimento per le persone che amano le escursioni su percorsi lontani dai classici sentieri turistici, grazie a funzionalità esclusive e un’autonomia di gran lunga superiore rispetto al fratello minore Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro in sconto del 50% su Amazon

Con il nuovo modello Watch 5 Pro, Samsung introduce la funzione Route Workout, che permette di importare dallo smartphone all’orologio i percorsi in formato GPX. In questo modo è possibile mantenere una sincronizzazione completa della lista dei propri percorsi.

Accanto a questa, segnaliamo l’aggiunta della funzione Track Back, che consente di tornare al luogo di partenza esatto. L’orientamento è reso più semplice dalla navigazione dettagliata, sia a voce che tramite una vibrazione, ideale sia per gli escursionisti che per i ciclisti.

Tutto ciò viene reso possibile grazie alla batteria dalla migliore capacità rispetto a tutti gli altri modelli indossabili del marchio Samsung. In termini concreti, si parla di 590 mAh, una capacità che consente di superiore abbondantemente le 24 ore di utilizzo.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è in offerta a soli 249 euro su amazon.it, con tanto di spedizione gratuita offerta da Amazon. Volendo, è possibile anche dilazionare il pagamento a rate scegliendo in fase di check-out l’opzione Cofidis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.