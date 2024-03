Samsung Galaxy Watch4 40mm: Amazon taglia il prezzo di brutto! MENO 140 euro!

Visto che si parla di orologi, di smartwatch per la precisione, è sin troppo facile fare una battuta del genere, ma come fai a non scriverla… Ebbene si, lo sconto di Amazon fa tremare i polsi… Amazon ha deciso di fare un grande regalo permettendoci di acquistare Samsung Galaxy Watch4 40mm con un GIGANTESCO MENO 52% sul prezzo di listino! Lo compriamo ora a 129 euro invece che 269 euro! Il risparmio è di ben 140 euro! Super offerta da non perdere vista anche la qualità fuori discussione dello smartwatch!

Super prezzo, super smart

Una delle caratteristiche che più impressionano di Samsung Galaxy Watch4 40mm è il suo display super luminoso da 1,2 pollici, che offre immagini vivide e nitide anche nelle giornate più assolate. La qualità del piccolo schermo è stata ulteriormente migliorata grazie all’utilizzo della tecnologia Super AMOLED, che restituisce colori brillanti e un contrasto molto elevato. Inoltre, il display è reso sicuro da un vetro Gorilla Glass DX, che lo mette al riparo da graffi e cadute improvvise.

Grazie al sistema operativo Wear OS 3 di Google, Samsung Galaxy Watch4 40mm offre un’esperienza d’uso davverro user-friendly. Possiamo accedere a una vasta gamma di app direttamente dal polso, controllare le notifiche, rispondere ai messaggi e molto altro ancora, il tutto con la massima fluidità.

Ovviamente la funzione principale di Samsung Galaxy Watch4 40mm è il monitoraggio della salute e del fitness. Ha a disposizione una serie di sensori per tracciare l’attività fisica, il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e persino il sonno. Queste funzioni consentono agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute e di monitorare i progressi

La lista dei sensori presenti è sterminata:

Accelerometro

barometro

giroscopio

sensore geomagnetico

sensore di luce

sensore ottico della frequenza cardiaca

sensore cardiaco elettrico

analisi dell’impedenza bioelettrica

Inoltre, Samsung Galaxy Watch4 40mm è dotato di un GPS integrato che permette di registrare con precisione le attività all’aperto, come corsa, ciclismo e escursioni. E, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri la piscina o il mare non sono un problema per Samsung Galaxy Watch4 40mm. Fantastico, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.