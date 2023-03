Samsung Galaxy Watch4 Classic, lo sconto di 200€ è contro ogni LOGICA

Design elegante, colore nero, ma anche tante utili funzioni, sono gli elementi che rendono riconoscibile il Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm, che gli danno una collocazione precisa sul mercato. Oggi hai l’occasione di diventare uno dei fortunati a possederne uno e sfoggiarlo in giro con gli amici sfruttando questo super sconto del 54% su Amazon che te lo fa acquistare a soli 184€, anziché al prezzo di listino di 399€. Spese di spedizioni gratuite.

Samsung e la rivoluzione degli smartwatch

Se il design raffinato dona eleganza al tuo polso e i suoi materiali in acciaio inossidabile premium esprimono forza e semplicità, le numerose funzioni e attività fanno poi il resto. La serie Galaxy Watch4 è potenziata da prestazioni hardware avanzate, e offre un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità e connessa come mai prima d’ora.

Questi nuovi dispositivi sono stati completamente ridisegnati per fornire ai consumatori i migliori strumenti per tenere sotto controllo il proprio benessere. Il sensore Samsung BioActive misura l’ECG e la pressione sanguigna in tempo reale e rapidamente. È inoltre possibile controllare la frequenza cardiaca e il ritmo anormali tramite l’ECG.

Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport, ma anche la qualità del sonno o la pressione sanguigna ed elettrocardiogramma in tempo reale. Poi è super divertente da usare: pensa, monitora i tuoi passi e ti fa gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante. Così ti mantieni in forma “giocando”. Ottieni una misurazione dell’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) utilizzando solo due dita in 15 secondi. Sempre e ovunque.

Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm è dotato di Wear OS Powered by Samsung, che ti offre una connessione perfetta con i dispositivi Samsung Galaxy. Approfitta di questo super sconto del 54% su Amazon per farlo tuo e prendilo a soli 184€, anziché al prezzo di listino di 399€. Spese di spedizioni veloci e gratuite.

