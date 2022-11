Samsung Galaxy Watch5, OFFERTACCIA eBay per il super smartwatch (189€)

I Cyber edays entrano nel vivo e ti danno la possibilità di acquistare il super smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch5 al prezzo più economico di tutto il web, solo con questa offerta su eBay. Infatti, ad appena 189€, il wearable del colosso sudcoreano è disponibile all’acquisto con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Questa di oggi rappresenta la più vantaggiosa tra le offerte che hanno come protagonista il nuovissimo smartwatch di Samsung, l’unico che riesce a fondere con grazia e intelligenza il design premium con le numerose funzionalità hi-tech.

Prezzo super economico su eBay per il bellissimo Samsung Galaxy Watch5

Realizzato con una bellissima cassa in alluminio che abbraccia un luminosissimo pannello touch circolare, il wearable della compagnia sudcoreana monta un precisissimo sensore HR che monitora costantemente la frequenza cardiaca, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed è anche in grado di registrare un ECG (elettrocardiogramma).

Dotato di una batteria di nuova concezione che ti assicura tantissime ore di utilizzo anche dopo pochissimi minuti di ricarica, merito della tecnologia di carica rapida, il wearable di Samsung viene spesso etichettato anche come uno tra i migliori sportwatch del momento.

Infatti, una volta allacciato al polso, il device è in grado di riconoscere e iniziare a tracciare automaticamente tantissime tipologie differenti di attività fisiche all’aperto e al chiuso. In questo modo puoi concentrarti sui tuoi allenameti e ricevere un resoconto super dettagliato sulle tue prestazioni con tanto di utili consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Cosa stai aspettando? Il super smartwatch di Samsung è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre: non farti scappare questa incredibile occasione ora che puoi anche riceverlo a casa con le consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.