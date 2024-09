Samsung Galaxy Watch7 a 100€ in meno: occasione da non perdere

Ecco uno degli smartwatch più all’avanguardia sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta del Samsung Galaxy Watch7, al momento disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Watch7: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch7 è un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartwatch vantando una serie di specifiche tecniche davvero eccezionali.

Innanzitutto grazie a Energy Score potrai ottimizzare la tua routine quotidiana sfruttando una serie di funzioni come il monitoraggio del sonno, dei battiti cardiaci e delle attività sportive. Nello specifico, questo modello ti offre anche una guida al sonno personalizzata per migliorare la qualità del tuo riposo grazie a consigli e valutazioni professionali.

Inoltre l’orologio è un ottimo alleato per le tue attivitò sportive ed è anche in grado di creare la tua routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause mirate. Allo stesso modo, con la modalità Water Lock, potrai monitora i tuoi allenamenti in acqua se sei un appassionato di nuoto.

Il dispositivo vanta, tra l’altro, il nuovissimo processore 3NM che permette di effettuare tutte le operazioni che vuoi in modo fluido ed efficiente. In più, la sua batteria ottimizzata offre un’autonomia estrema così da non avere mai preoccupazioni.

Oggi il Samsung Galaxy Watch7 è disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto bomba del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.