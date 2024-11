Samsung Galaxy Watch7 in super sconto: ancora per poco su Amazon

Ti presentiamo uno degli smartwatch più innovativi del momento, che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Watch7, al momento disponibile su Amazon a soli 269 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? A questo prezzo le scorte stanno per terminare!

Samsung Galaxy Watch7: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Watch7 è un orologio smart che permette di supportarti non solo nelle attività sportive, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Innanzitutto è dotato del nuovo processore 3NM che ottimizza la tua routine offrendo prestazioni davvero eccezionali. Questo vuol dire che è possibile passare velocemente dalle previsioni meteo al tuo workout, oltre a tenere tutto sotto controllo.

Anche la batteria è super potente per una potenza che dura a lungo così da non rimanere mai a corto di energia durante la giornata. Allo stesso tempo, è possibile monitorare lo stato di salute in generale sfruttando le sue funzionalità all’avanguardia come il controllo dei battiti notturni e il monitoraggio delle fasi del sonno.

Questo modello, in più, è un compagno di allenamenti efficiente e sempre affidabile: potrai creare la tua routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause, oltre a conoscere tutti i parametri delle tue performance per tenerti motivato e battere i tuoi record.

