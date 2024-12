Samsung Galaxy Z Fold6 a 580€ in meno: l'affare Amazon è irripetibile

Ti presentiamo uno degli smartphone pieghevoli più innovativi sul mercato, che oggi è disponibile su Amazon in promozione davvero speciale! Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Fold6, al momento disponibile a soli 1.515 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 580 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Z Fold6: tutte le specifiche tecniche

Innanzitutto è super resistente e progettato per durare a lungo grazie ad una scocca davvero forte, a cui si aggiunge la sottile e innovativa FlexHinge e l’Armor Aluminum rinforzato che protegge l’intero dispositivo. Inoltre, il processore è potentissimo così da garantire prestazioni eccezionali e poter effettuare operazioni fluide e efficienti in ogni settore.

Allo stesso tempo, questo modello vanta un sistema di fotocamere di ultima generazione con un NPU migliorato, specifiche strabilianti e ProVisual engine: questo vuol dire che potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video incredibili dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Non è da meno l’ampio display potenziato da Vision Booster che offre una luminosità e chiarezza anche in pieno giorno, così da poter fare tutto con una visualizzazione sempre impeccabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.