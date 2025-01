Samsung Galaxy Z Fold6: oggi risparmi più di 550€ con la mega offerta Amazon

Hai sempre desiderato uno smartphone pieghevole che sia super efficiente e versatile allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold6, oggi disponibile su Amazon a soli 1.544 euro con un mega sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 550 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la super offerta è davvero irripetibile!

Samsung Galaxy Z Fold6: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è uno degli smartphone pieghevoli più innovativi sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero da capogiro.

La sua caratteristica di spicco è l’ampio display potenziato da Vision Booster, per una luminosità e chiarezza anche in pieno giorno, così da poter immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora in qualsiasi momento della giornata.

Anche dal punto di vista del design è davvero una chicca in quanto ha una scocca super resistente, la sottile e innovativa FlexHinge e l’Armor Aluminum rinforzato che protegge il dispositivo da urti e grafii in ogni momento.

Un’altra specifica importante è il suo potentissimo processore che è il più veloce mai usato su uno smartphone Samsung pieghevole e che assicura un’esperienza di gaming fluida e prestazioni elevate. In più la batteria garantisce un’autonomia di oltre una giornata anche dopo un utilizzo intensivo.

Oggi il Samsung Galaxy Z Fold6 è disponibile su Amazon a soli 1.544 euro con un mega sconto del 26%. Questo vuol dire che potrai rsparmiare più di 550 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, la super offerta è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.