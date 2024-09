Samsung: il primo rollable avrà uno schermo più grande del tri-fold di Huawei

Il telefono arrotolabile di Samsung avrà probabilmente uno schermo molto più grande rispetto al dispositivo pieghevole a tre sezioni di Huawei. Nel 2021, è emerso online un brevetto dell’OEM sudcoreano per un telefono arrotolabile. Da allora, lo sviluppo di questo terminale è apparso diverse volte nelle notizie, e il lancio del primo telefono arrotolabile dell’azienda è stato previsto per il 2025. Ora, nuove informazioni confermano che il telefono potrebbe effettivamente essere lanciato in quell’anno.

Secondo il giornale cinese The Elec, il telefono avrà un enorme display da 12,4 pollici che potrà essere arrotolato, superando lo schermo da 10,2″ del telefono pieghevole a tre sezioni di Huawei, il Mate XT.

Samsung: cosa sappiamo del primo rollable dell’azienda?

Si vocifera anche che questo device arrotolabile sarà dotato della tecnologia per la fotocamera sotto il display. Samsung ha già utilizzato questa tecnologia nei suoi dispositivi pieghevoli in stile libro, come il Galaxy Z Fold6, per una delle sue lenti interne. Tuttavia, non è ancora chiaro quante delle ottiche del nuovo telefono arrotolabile sfrutteranno questa tecnologia, soprattutto perché il design sarà diverso da quello dei dispositivi attuali.

L’OEM sudcoreano stava inoltre lavorando su un dispositivo pieghevole a tre sezioni già dal 2021, e ne ha anche presentato un prototipo. Tuttavia, questo prodotto non è mai stato commercializzato. Nel frattempo, Huawei è diventata la prima azienda al mondo a lanciare un dispositivo pieghevole a tre sezioni con il Huawei Mate XT Ultimate, che si piega a forma di Z anziché ripiegarsi due volte verso l’interno, utilizzando parte del grande display pieghevole come unità esterna.

Sebbene possa sorprendere vedere la società cinese prendere il comando, nonostante Samsung avesse iniziato a lavorare presto su uno smartphone pieghevole a tre sezioni, la causa sembra essere legata alla strategia aziendale della controparte sudcoreana. Un insider ha rivelato che la divisione Mobile Experience di Samsung si sta concentrando sulla riduzione dei costi per aumentare la redditività. Infine, un altro funzionario ha aggiunto che Samsung ha deciso di ridurre i costi al punto da smettere di produrre prodotti dimostrativi per i negozi di telefonia.