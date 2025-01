Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge: risparmia più di 700€ sul pc del momento

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro, sfrutta la mega promozione sul Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge! Oggi questo gioiellino tech è disponibile su Amazon a soli 989 euro con un mega sconto del 42%.

In questo modo potrai risparmiare più di 700 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge è un pc portatile di ultima generazione adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto dispone di un touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici e 120 Hz per una visualizzazione fluida con alta risoluzione e colori vividi, con l’aggiunta di luci blu ridotte per proteggere gli occhi così da poter sempre godere di immagini sempre realistiche in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo garantisce una connettività super estesa grazie alle sue due porte USB 4.0 più veloci, ad una porta HDMI 2.1 e una porta per cuffie o microfono. Inoltre questo modello vanta un innovativo processore Snapdragon X Elite e Next Gen AI per un’elevata efficienza e creatività per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione.

Per finire, il pc si caratterizza per un design sottilissimo ed una batteria davvero potente che assicura un’autonomia che arriva fino a 18 ore, mentre il caricabatterie rapido compatto da 65 W offre l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

