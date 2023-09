Samsung Monitor 4K, 28 pollici top in super sconto!

Amazon oggi non fa sconti a nessuno in fatto di sconti… scusate il gioco di parole ma pare proprio che oggi la creatura di Jeff Bezos voglia proprio esagerare! Altrimenti come possiamo spiegarci questo incredibile MENO 37% su un monitor Samsung 4K di grande qualità come l’HRM UR55 (U28R552)? Ci vuole stupire con effetti speciali? Bene, lo ha appena fatto!

Immagini nitide e cristalline

Il design di Samsung Monitor HRM UR55 è elegante e moderno. Ha un bordo sottile che massimizza l’area dello schermo. Il monitor è montato su un supporto regolabile in altezza, che consente di inclinare e ruotare lo schermo per una posizione di visualizzazione migliore. È anche possibile montarlo a parete utilizzando un supporto VESA.

Samsung Monitor HRM UR55 ha una dimensione schermo di 28 pollici e risoluzione 4K UHD 3840×2160, che lo rende ideale per l’uso sia a casa che in ufficio. La grande dimensione del display consente di visualizzare al meglio anche le schermate Excel più complesse tanto per fare un esempio.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Samsung Monitor HRM UR55 è il pannello IPS. Questo tipo di display offre angoli di visualizzazione ampi, consentendo di visualizzare l’immagine da quasi ogni angolazione senza perdere qualità o colore. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si condivide lo schermo con altre persone o si lavora in gruppo.

Samsung Monitor HRM UR55 supporta anche la tecnologia HDR, che migliora ulteriormente la qualità delle immagini. Questa tecnologia consente di aumentare il contrasto tra le aree scure e luminose dell’immagine, fornendo un’immagine più dettagliata e realistica. I video e i giochi HDR appaiono più vibranti e coinvolgenti su questo monitor. Inoltre, troviamo anche il supporto al FreeSync di AMD per risolvere l’annoso problema del tearing e un tempo di risposta decisamente veloce, 4 ms.

Samsung Monitor HRM UR55 è quello che si dice un monitor per tutte le stagioni, ottimo per lavorare e decisamente buono per giocare. Non gli manca nulla praticamente, e ora ha anche un prezzo top da campione del rapporto qualità prezzo!

