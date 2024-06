Samsung: rivoluzione nel design con l'ingresso di Hubert Lee ex Mercedes

Nel 2022 Samsung ha comunicato di aver ingaggiato come leader di MX Design Team Hubert Hwan Lee, ex Chief Design Officer di Mercedes-Benz Cina. Lo scopo era tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in opera. Dare una bella rinfrescata all’identità del marchio, con nuove linee e un nuovo design. Dopo quasi 2 anni dovremmo vedere il frutto di questa rivoluzione: Galaxy Watch Ultra e Galaxy Buds3 che vedremo in occasione del prossimo Samsung Galaxy Unpacked del 10 luglio (confermato anche il dove: Parigi), saranno i primo dispositivi targati Hubert Hwan Lee.

Il nuovo Galaxy Watch Ultra conserva la classica forma circolare che contraddistingue gli smartwatch Samsung da anni, nulla di nuovo in tal senso, ma il display è incassato all’interno di una cassa squadrata che dona robustezza all’orologio. Un design massiccio, “bulky” come si è soliti leggere online, che in questi ultimi tempi sta tornando con forza come tendenza di design. In attesa dell’evento di luglio abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni e le voci di corridoio sullo smartwatch qui.

Rispetto alle generazioni precedenti, i Galaxy Buds3 rappresentano una vera e propria rivoluzione. Il case abbandona la forma quadrata per un design rettangolare con un elemento trasparente, mentre le cuffie stesse adottano uno stelo, una soluzione del tutto simile a quella degli AirPods di Apple (che migliora la cancellazione del rumore e la qualità delle chiamate) ma inedita per Samsung. L’incognita più grande riguarderà i nuovi smartphone, alla luce della scelta Samsung di proporre una sorta di “family feeling” su tutti i modelli. In tal caso i frutti del design di Lee li vedremo il prossimo anno per il lancio di S25.