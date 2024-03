Samsung SCONTA TUTTO tra il 40% e il 60%: smartphone e smartwatch a prezzi STRACCIATI

Samsung omaggia i suoi fan e la Festa delle Offerte i Primavera di Amazon mettendo in sconto praticamente tutto il meglio della sua produzione tech in ambito smartphone e smartwatch. Da questo punto di vista tutti i cellulari e gli orologi intelligenti della famosa casa coreana sono scontati tra il 40% e il 60%. Qualcosa di incredibile che non può non solleticare la vostra voglia di assicurarvi uno dei gioiellini tecnologici di questa azienda. Che come sempre ha da offrire una vasta selezione di modelli adatti a diverse esigenze e budget.

Anche il Samsung Galaxy A14 5G, il suo nuovo smartphone dell’azienda coreana pensato per rendere disponibile la tecnologia innovativa a prezzi accessibili a un sempre maggior numero di persone è in offerta su Amazon. Quello che viene considerato uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio è infatti disponibile al prezzo di 133€, incluse le spedizioni con Prime, grazie allo sconto del 41%.

Il Samsung Galaxy A546B 5G è un dispositivo versatile e potente che offre una gamma di funzionalità avanzate e una connettività di ultima generazione. Il dispositivo è sbloccato e privo di branding, il che significa che è compatibile con la maggior parte dei fornitori di servizi mobili e offre la flessibilità di scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze.

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone Android con una serie di funzionalità interessanti e un design moderno. Inoltre, la memoria è espandibile tramite scheda microSD, consentendo di ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Il Samsung Galaxy S24 5G è il nuovo gioiello tecnologico che offre una combinazione di prestazioni potenti e design elegante. Con un display da 6,2 pollici S921 e una memoria interna da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, questo smartphone ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza mobile senza compromessi.

L’eccellente Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, nella iconica colorazione nera (edizione Bluetooth), torna in promozione con il clamoroso sconto del 52% su Amazon, anche se ancora per poco, visto che i pezzi in magazzino stanno finendo.

Il Galaxy Watch6 40mm offre anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del ritmo cardiaco, il monitoraggio del livello di stress e persino la rilevazione automatica di cadute.

Uno dei tablet più richiesti e desiderati del periodo è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Tab A9. Alimentato da un processore MediaTek MT8781 e con Android 13 come sistema operativo, il Galaxy Tab A9 offre una navigazione veloce e reattiva e una vasta gamma di funzionalità Android per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Il tablet top di gamma Galaxy Tab S9 FE è in super offerta su Amazon. Noto per il suo design iconico, le prestazioni avanzate e le funzioni all’avanguardia, è un dispositivo eccezionale, perfetto per chi desidera esplorare il mondo dei dispositivi flagship Galaxy, e con 398€ oggi lo porti a casa, grazie allo sconto Amazon del 28%.

Con una connessione 5G rapida e affidabile, puoi navigare su Internet, guardare video in streaming e scaricare contenuti con velocità incredibile, offrendoti un’esperienza online senza interruzioni. Il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ è dotato di una fotocamera posteriore di alta qualità che ti consente di catturare foto e video nitidi e dettagliati.

Queste cuffie sono disponibili nella finitura Graphite, che offre un aspetto moderno ed elegante. Inoltre, questa è la versione italiana, il che significa che potrai usufruire di tutte le funzionalità in lingua italiana.

Dagli smartphone di punta della serie Galaxy S, come il Galaxy S24, con caratteristiche all’avanguardia come fotocamere potenti, schermi di alta qualità e prestazioni straordinarie, ai dispositivi di fascia media come la serie Galaxy A, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con funzionalità avanzate come batterie a lunga durata, ampi display e fotocamere versatili, come avete visto nella nostra lista abbiamo raccolto un po’ di tutto del meglio oggi in offerta su Amazon per questo favoloso brand.

