Samsung Shop Online: una marea di nuovi sconti con questo codice promo esclusivo

La primavera è di casa anche sul Samsung Shop Online, lo store ufficiale del colosso coreano. Grazie infatti a un codice promo esclusivo, è possibile ottenere tantissimi nuovi sconti su alcuni dei migliori prodotti realizzati dall’azienda di Seul negli ultimi mesi.

Il codice promo è GALAXY4U e va usato collegandosi a questa pagina. Il suo utilizzo consente di ottenere un extra sconto a carrello pari a:

5% di sconto su S24 (S24 Ultra 1TB e 512GB, Galaxy S24+ 512GB, Galaxy S24 256GB)

10% di sconto sui Foldable appartenenti alla famiglia Galaxy Z (Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5)

10% di sconto sul tablet Tab S9 (escluso S9FE)

10% di sconto sul nuovo Book4

10% di sconto su Galaxy Buds2 Pro

15% di sconto su Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

Come ottenere dal 5 al 15% di sconto su Samsung Shop Online con il codice promo esclusivo

Per ottenere lo sconto riportato qui sopra sui vari articoli del Samsung Shop Online che partecipano all’iniziativa occorre innanzitutto inserire il codice promo GALAXY4U nello spazio dedicato ai coupon. Quest’ultimo è disponibile soltanto nella pagina del check-out, bisogna quindi prima aggiungere al carrello il prodotto desiderato tra quelli elencati qui sopra, per poi copiare e incollare il codice nell’apposito spazio.

Mi raccomando, il codice va scritto tutto in maiuscolo, così come è riportato in questa pagina. Per comodità, ti consigliamo di tenere aperto l’articolo dopo esserti collegato a quella dedicata alla promozione di Samsung, per poi copiare il codice GALAXY4U e incollarlo una volta aggiunto il prodotto al carrello. La promozione termina tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.