Samsung Smart Monitor multifunzionale scontatissimo al -40%: lo paghi 120€ in meno

Ottimizza la tua postazione di studio o di lavoro con questo display di ultimissima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo speciale! Parliamo del Samsung Smart Monitor M5, al momento disponibile su Amazon a soli 179 euro con un maxi sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così speciale non capita tutti i giorni!

Samsung Smart Monitor M5: visualizzazione impeccabile e funzionalità all’avanguardia

Il Samsung Smart Monitor M5 ha tutto ciò di cui hai bisogno: questo vuol dire che potrai guardare film o serie TV, lavorare o chiacchierare senza dover collegare un PC a parte, ma sfruttando soltanto questo dispositivo.

Innanzitutto puoi sfruttare questo modello come una vera e propria smart TV in quanto ti permette di guardare in streaming contenuti su piattaforme OTT, oppure di sintonizzarti su Samsung TV Plus per avere a disposizione canali TV in diretta e contenuti on-demand.

Il display è un ottimo supporto anche per le tue attività professionali in quanto potrai accedere al tuo PC e controllarlo anche a distanza, oppure lavorare direttamente sul monitor. Con le app di produttività integrate, come Microsoft 365, potrai addirittura fare a meno del computer e lavorare in modo sempre più smart.

Per finire, questo monitor rappresenta anche un Gaming Hub ideale: è possibile, infatti, accedere istantaneamente ai migliori giochi dei principali partner di streaming, senza bisogno di utilizzare un PC o una console.

