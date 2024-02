Samsung TV 32 pollici, super qualità made in Corea al piccolo prezzo!

Samsung TV QE32Q50AEUXZT è un televisore di fascia media, con un display da 32 pollici e una risoluzione 4K UHD, che come da tradizione Samsung, ha caratteristiche che trascendono la fascia di prezzo di appartenenza, puntando decisamente verso l’alto. Samsung con questa linea di TV ha vinto il premio “rapporto qualità prezzo”: grazie all’ottimo sconto Amazon di oggi MENO 21% questa televisione diventa ancor più conveniente. Da 449 euro il prezzo scende sino a 355 euro! Si risparmiano ben 94 euro!

Colori e immagini cristalline

Il design elegante e sottile di Samsung TV QE32Q50AEUXZT si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente: le cornici minimaliste e il supporto a slitta in metallo conferiscono un aspetto raffinato ed elegante, che si integra bene con qualsiasi arredamento.

Grazie alla tecnologia Quantum HDR e alla retroilluminazione QLED Samsung TV QE32Q50AEUXZT è in grado di riprodurre una gamma di colori più ampia e luminosa rispetto ai televisori tradizionali, garantendo una qualità dell’immagine superiore e un contrasto più elevato. Inoltre, questa TV è dotata di HDR, che offre un supporto per i contenuti ad alta gamma dinamica, permettendo di visualizzare immagini con dettagli più precisi nelle zone scure e luminose dello schermo. Non bisogna poi sottovalutare la tecnologia Motion Xcelerator: la TV bilancerà le performance per fornire un’esperienza gaming estremamente fluida.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, Samsung TV QE32Q50AEUXZT è equipaggiato con il sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un accesso rapido e intuitivo alle app di streaming più famose, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e al Bluetooth, è possibile accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti online, trasmettere contenuti dallo smartphone o dal tablet e controllare il TV mediante assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Samsung TV QE32Q50AEUXZT è una scelta azzeccatissima per coloro che cercano un televisore di qualità con un ottimo rapporto qualità prezzo, che oggi grazie al ricco sconto Amazon è ancor più vantaggioso! MENO 21%! Si risparmiano ben 94 euro!

