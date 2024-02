San Valentino Days Unieuro: Galaxy A34 da 256 GB sotto i 300€

Tra le offerte più interessanti della promozione San Valentino Days di casa Unieuro, segnaliamo il Samsung Galaxy A34 – nella versione da 256 GB di memoria interna – in promo a 299,90 euro invece di 469,90 euro, grazie al 36% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Grazie all’acquisto sul sito di Unieuro è inoltre possibile scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 99,96 euro al mese con Klarna e PayPal, con tanto di spese di spedizione gratuite. Tra le altre cose, quello proposto in queste ore è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per il Galaxy A34 di Samsung (quello precedente era di 313,89 euro).

Samsung Galaxy A34 in sconto del 36% sul sito di Unieuro

Il bellissimo display, le foto sorprendenti e l’ottima autonomia sono i tre elementi distintivi del Galaxy A34. Tre caratteristiche chiave che pongono il telefono Samsung nella ristretta lista dei migliori medi di gamma nella fascia di prezzo tra i 200 e 300 euro.

Con i suoi 1000 nits e il refresh rate fino a 120 Hz, il display Super AMOLED da 6,6 pollici si pone ai vertici assoluti dei medi di gamma oggi presenti sul mercato. Bellezza dello schermo esaltata ancora di più da un comparto camere di gran lunga superiore alla concorrenza, grazie a una camera principale da 48MP con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8, una ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2) e una macro da 5MP (f/2.4).

Da segnalare infine la batteria da 5.000 mAh, che restituisce un’autonomia extra-large al medio gamma di casa Samsung, grazie anche all’ottimizzazione del consumo di batteria tramite la funzionalità Adaptive Battery.

Il Samsung Galaxy A34, nella configurazione 8+256GB, è in offerta a soli 299,90 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di scegliere l’opzione di pagamento in tre rate a interessi zero da 99,96 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.