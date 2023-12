Scegli un servizio cloud crittografato e sicuro per i tuoi file come Internxt

In una società come quella di oggi, dove la sicurezza online e la difesa della privacy giocano un ruolo fondamentale, è altrettanto indispensabile scegliere uno spazio cloud crittografato e sicuro per conservare i propri file più importanti. Una soluzione arriva dalla suite open-source Internxt, che propone fino a 10 GB di spazio gratis. Ecco il link alla home page.

Internxt è uno dei migliori servizi cloud sicuri disponibili oggi sul mercato. Si differenzia da tutte le altre soluzioni concorrenti sia per la sua natura open-source che per l’utilizzo della crittografia AES-256 a zero conoscenza, che significa per ciascun utente da una parte trasparenza assoluta e dall’altra la certezza di essere gli unici a poter accedere ai propri dati.

Cloud crittografato e sicuro di Internxt: iscriviti gratis per uno spazio fino a 10 GB

Tra i principali punti di forza di Internxt vi è la velocità senza limiti del servizio, grazie ai server super veloci sparsi in tutta l’Unione Europea. Pollice in alto anche per la semplicità d’uso dello spazio cloud, in modo da migliorare l’esperienza di ogni singolo utente.

Chiunque è in grado di salvare i propri dati e metterli al sicuro grazie alla funzionalità di ridondanza integrata, tecnologia legata ai backup dei dati più importanti su molteplici server distribuiti in tutti i Paesi dell’Unione europea. Inoltre, si ha la possibilità di accedere ai propri dati da qualunque dispositivo in uso.

Insieme a Internxt Drive, moderno cloud storage integrato con la crittografia di livello militare, si annoverano anche i servizi Internxt Photos e Internxt Send. Quest’ultimo permette di condividere documenti, immagini e video di grandi dimensioni in totale sicurezza, grazie all’utilizzo della crittografia end-to-end.

Internxt è disponibile in versione gratuita a questa pagina: ottieni fino a 10 GB di spazio di archiviazione crittografato e sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.